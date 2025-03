Caio Castro diz que foto com Neymar virou passaporte na Europa; entenda

Caio Castro, 36, revelou que já usou foto ao lado de Neymar, 33, como "passaporte" durante viagem pela Europa em 2018.

O que aconteceu

Castro explicou que fez a viagem ao lado de amigos na época da Copa do Mundo na Rússia. Na ocasião, eles alugaram o motorhome de uma empresa localizada em Pirassununga, no interior de São Paulo, e o transporte para a Europa do automóvel foi feito de navio.

"Eu dormi dois dias lá em Pirassununga para saber como funcionava o motorhome e as peculiaridades do equipamento. Aí comecei a dirigir, fui para o Espírito Santo para atravessar de carona no navio, mas não tinha lugar. Desci até Santos, fui para Roterdã, na Holanda. De lá fui para Lisboa, em Portugal", contou durante participação no podcast Ticaracaticast.

O ator relatou que a viagem de motorhome começou por Lisboa e eles passaram por diversos países da Europa. Quando chegaram na região do leste europeu, sobretudo na fronteira da Rússia com a Ucrânia, foi a foto ao lado de Neymar que os ajudou a atravessar sem maiores problemas.

Entramos [na Rússia] pela Ucrânia, e quem me salvava demais nessas fronteiras? Quando a gente via que dava umas embaçadas porque a placa do carro era do Brasil, falei: 'já sei! Foto do Neymar'. Pegava foto do Neymar, falava [que era meu] 'amigo'. Os caras 'Neymar, Ronaldo'... Era tipo visto em muitos lugares. Foi meu passaporte. Vimos a Copa e voltamos. Caio Castro

Caio Castro é adepto de automobilismo e viagens de aventuras. O ator, inclusive, pausou a carreira artística para se dedicar às pistas. Ele está afastado das novelas desde "Todas as Flores" (2022), produzida para a plataforma Globoplay.