Billy Joel passa por cirurgia após cair do palco e adia 4 meses de shows

Billy Joel, 75, anunciou nesta terça-feira (11) que precisará adiar suas apresentações após descobrir uma "condição médica".

O que aconteceu

A equipe do artista compartilhou uma nota em sua Instagram anunciando que Billy precisará se afastar dos palcos. "Embora eu lamente ter adiado qualquer show, minha saúde deve vir em primeiro lugar", afirma o cantor no comunicado.

A nota ainda informa que Billy Joel passou recentemente por uma cirurgia devido a uma condição médica não revelada. Tal diagnóstico exigirá que o cantor faça fisioterapia e fique sob supervisão médica.

O artista retomará sua agenda no dia 5 de julho, enquanto os shows adiados ocorrerão entre o final deste ano e 2026. "Estou ansioso para voltar ao palco e compartilhar a alegria da música ao vivo com nossos fãs incríveis. Obrigado pela compreensão", agradeceu Billy.

A voz de "Piano Man" sofreu uma queda do palco no mês passado. Enquanto se apresentava em Montville, Connecticut (EUA), ele caiu de costas enquanto tocava "It's Still Rock and Roll to Me", preocupando os fãs. Billy demorou alguns segundos até se levantar.