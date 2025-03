Bianca Censori posta ensaio ousado e reacende debate sobre moda, sensualidade e identidade

Bianca Censori compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, imagens de um ensaio realizado em 2023 na Itália, no comando do diretor criativo Gadir Rajab.

Protagonista de debates sobre nudez e sensualidade, a arquiteta esteve nua na cerimônia do Grammy e viralizou nas redes sociais. As únicas imagens que aparecem atualmente em seu Instagram são relativas ao ensaio de 2023.

Na época, após declarações e comentários negativos de internautas, Bianca se posicionou no X, antigo Twitter. "A controvérsia alimenta meu fogo, No Grammy, eu despi tudo e, da próxima vez, prometo ser ainda mais ousada. Eu vivo pelas minhas próprias regras e visto minha verdade todo dia."

Os comentários feitos no Instagram por diversos internautas ressaltaram a exposição excessiva de Bianca nas redes sociais.

Outros, entretanto, concordaram com o estilo da modelo. Kanye West também mandou corações em algumas publicações de Bianca.

Também nas redes sociais, Gadir Rajab postou o vídeo que mostra a arquiteta e modelo em outro estilo de roupa com transparência. O estilista e diretor criativo já trabalha com Bianca há algum tempo, desde quando ela estava com Kanye West. O casal anunciou o divórcio em fevereiro de 2025.

O estilo "sensual" e "provocador" da arquiteta foi levado também para a festa pós-Grammys. Ela esteve na frente de outras polêmicas relacionadas a nudez que também envolveram ensaios com Rajab.

Bianca Censori e Kanye West

Mesmo separados, Kanye e Bianca ainda se seguem mutuamente no Instagram. "Ye", apelido do rapper, é o único perfil seguido pela modelo em sua rede social.

Bianca também é designer da Yeezy, marca de Kanye West. Uma de suas maiores polêmicas envolveu seu cargo na empresa, quando foi processada por ex-funcionários que alegaram que ela teria enviado conteúdos pornográficos para um grupo de trabalho, incluindo um menor de 14 anos. A acusação está relacionada ao suposto desenvolvimento de um estúdio de pornografia vinculado à Yeezy, algo que jamais foi esclarecido publicamente.