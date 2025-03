BBB 25: Gêmeos discutem no chuveiro por uso de sabonete: 'Passou no c*'

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel discutiram na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo) durante um banho.

O que aconteceu

Enquanto tomavam banho no mesmo chuveiro do Quarto do Líder, João Pedro implicou pelo irmão supostamente ter passado o sabonete diretamente em partes íntimas. "Ah, não é possível. Você passa o sabonete no c*?", questionou João Pedro.

João Gabriel negou. "Não, com a mão. Passei a mão", disse. "Viaja não".

O irmão insistiu. "Você fez assim, acabei de ver", afirmou.

Maike também estava no quarto, mas não interferiu na discussão.

