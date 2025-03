BBB 25: Após Sincerão, brothers detonam Aline e chamam Vinícius de 'planta'

Thamiris, Gracyanne, Renata e Maike criticaram na madrugada de hoje a postura de Aline no Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os brothers pontuaram que Aline chama todos os participantes de "mentirosos". "Ela falou na minha cara, até fiquei desconcertado", disse Maike.

Tudo que você fala pra ela que ela não lembra, é mentira Thamiris

Renata concordou e ressaltou que a casa tem câmeras. "Se ela fica ar, vai ser pau de novo. Porque é muito atrito", disse. "Ela fica falando inverdades sobre mim, e ela fala tantas vezes que ela mesmo acredita no que ela diz".

Apesar disso, Maike disse acreditar que Thamiris é quem será eliminada neste Paredão contra Aline e Vinícius, pois o público pode estar gostando da personalidade da Aline.

Thamiris ainda chamou Vinícius de "planta": "É uma pessoa muito boa, mas que coloca o sonho dele na frente de todo mundo", disse. "Se for pra falar de planta, fez o quê no jogo?"

Renata, que ouvia a conversa, discordou. "Aí já não concordo. Teve [embate] com o Diogo, com o Edy e a Raíssa teve. Teve vários Sincerões com discussões bem..."

