Baby do Brasil pede que vítimas de abusos sexuais 'perdoem' seus abusadores

Baby do Brasil, 72, pediu para que vítimas de abusos sexuais "perdoem" seus agressores, sobretudo se o abusador for alguém da própria família.

O que aconteceu

Cantora, que também é pastora, fez uma pregação na casa de shows D-Edge, num badalado espaço de música eletrônica na Barra Funda, em São Paulo, na noite de ontem. No culto intitulado "Frequência com Deus", Baby pregou para dezenas de pessoas que lotaram a casa de shows. Ela estava acompanhada pelo amigo e dono da boate, Renato Ratier, que se converteu evangélico no ano passado.

Usando cabelos pintados na cor azul e uma boina preta que combina com seu visual todo preto, Baby entoou canções em meios a discursos religiosos. Em determinado momento, acompanhada pela banda, ela ergue os braços, é seguida pela plateia, e pede para que os presentes na D-Edge se livrem de todos os sentimentos ruins, para que perdoem aqueles que lhes fizeram mal, inclusive as vítimas de abusos sexuais.

Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!

-- Baby do Brasil

Ela prosseguiu: "Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!". Ainda, a artista disse que muitos duvidaram que ela conseguisse lotar a balada, conhecida pelo fato de seus frequentadores consumirem bebidas alcoólicas e outros entorpecentes de forma ilegal dentro do espaço. "Hoje mesmo eu tive uma pessoa na minha família que disse assim: 'você não vai transformar a [D-Edge] numa balada gospel'".

Trecho em que Baby pede para que vítimas perdoem seus abusadores passaram a circular nas redes sociais, com críticas a postura da cantora e pastora. Internautas se referiram ao discurso da artista como "absurdo", "problemático" e "vergonhoso", entre outros. Há também críticas ao dono da balada, Renato Ratier, com frequentadores do espaço que dizem "não pisar" mais no local após o culto.

Ratier rebateu críticas pelo culto evangélico na boate em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Tem muito culto em hotel e se você quiser chegar, pedir uma cerveja ali, você tem. Então vai mais da consciência das pessoas", justificou.

Splash entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil, que pediu para enviar o vídeo da fala da cantora. A reportagem enviou o trecho com as declarações feitas por Baby, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou a assessoria da casa de show D-Edge por e-mail e por WhatsApp. Os e-mails enviados retornaram. Por WhatsApp, a mensagem foi recebida, mas não teve resposta. Ainda, Splash procurou o Ministério Público de São Paulo e aguarda retorno. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.

Pastora e cantora

Ex-vocalista dos Novos Baianos, Baby do Brasil se converteu ao cristianismo na década de 1990. Desde então, a cantora, que se define como uma "popstora", tem profetizado sua fé.

Em entrevista ao UOL, em 2019, Baby disse que de início os evangélicos achavam que ela tinha se convertido para poder vender discos. "Quando percebi que as pessoas pensavam que eu estava entrando no gospel para faturar, eu falei que não ia colocar nenhum disco. Eu preciso dar mais provas para essas pessoas que estou aqui porque realmente tive um encontro com Deus. Isso até me arrepia".

Baby já fez parte da Sara Nossa Terra, que é uma igreja evangélica neopentecostal. A vertente do protestantismo prega, entre outros assuntos, a ênfase na experiência emocional do cristão e a teologia da prosperidade, que ensina que a fé pode levar ao sucesso e "bênçãos materiais".

A cantora passou a se descrever como uma "popstora". Baby fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus.

Baby do Brasil é mãe de seus filhos. Sua filha mais famosa, Sarah Sheeva, se define como "pastora-missionária" e é criadora do "culto das princesas".

Como denunciar e buscar ajuda:

Qualquer pessoa pode realizar denúncia de abusos sexuais contra menores pelo "disque denúncia", o número é 181, ou 180 para os casos envolvendo Violência Contra a Mulher. A identidade da pessoa denunciante pode ser mantida em sigilo.

Consulte também os endereços de delegacias especializadas no Mapa das Delegacias da Mulher. Além disso, hospitais e postos de saúde públicos devem dar apoio imediato a qualquer pessoa que se apresente dizendo que foi violentada e que precisa de ajuda.