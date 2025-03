Atriz de 'Harry Potter' abre perfil no OnlyFans para fetiche por cabelos

A atriz Jessie Cave, que interpretou Lavender Brown na saga "Harry Potter", abriu um OnlyFans um tanto quanto peculiar. A página de Cave é focada em conteúdos entorno de seus cabelos - "não é sexual", a mesma disse.

O que aconteceu

O perfil de Jessie Cave no site não irá conter conteúdo explícito. Em seu podcast "Before We Break Up Again", a atriz deixou claro que sua página será voltada a quem tem fetiche por cabelos.

Eu estou lançando um OnlyFans, não é sexual. É um fetiche - fetiches não são necessariamente sexuais.

Jessie Cave

"Rasgando o manual sobre como ser uma atriz boazinha". Para a atriz, que ficou conhecida por sua participação nos filmes de Harry Potter, o OnlyFans é uma maneira de se empoderar e investir no "amor próprio".

Além disso, ela irá usar o dinheiro para "quitar minhas dívidas". "Um ano. Vou tentar por um ano. O que eu quero? Quero quitar minha casa, trocar os papeis de parede, construir um novo teto, etc. O que quero? Quitar minhas dívidas".

"Isso é uma ótima ideia". Nos comentários, fãs da atriz já estão apoiando a sua ideia, afirmando que estão interessados em qual vai ser o retorno e dizendo que gostam do som dela escovando o cabelo: "É tão calmante", escreveu uma internauta.