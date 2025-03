Brothers apontam Arthur Aguiar como referência no BBB: 'Muito inteligente'

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, foi assunto na madrugada desta terça-feira (11) na casa do BBB 25. Em uma conversa na área externa, admiradores elogiaram a inteligência e a estratégia do ex-BBB, destacando sua capacidade de observar, memorizar e responder com precisão nos momentos certos do jogo.

O que houve

Daniele Hypolito comentou sobre a expertise do ator. "Ele era muito, muito inteligente", afirmou. Thamiris, que também participava da conversa, concordou: "Muito. Era bizarro", frisou a emparedada.

Além da inteligência, a coragem de Arthur também foi destacada. "E não tinha medo de embate nenhum", disse Maike. Daniele reforçou. "Cara, ele não tinha medo de embate. E ele era inteligente, porque ele estava só aqui [observando]."

Os elogios continuaram ao ressaltarem o autocontrole do campeão. "Dormia mais cedo nas festas...", pontuou Maike. Daniele acrescentou: "E as pessoas falavam dele, ele só guardava."

Thamiris finalizou destacando a precisão de Arthur Aguiar nos debates dentro do jogo. "Ele sabia pontuar cada ponto que a pessoa falava. Bizarro, isso era de bizarro. Ele falava certinho."

Daniele concluiu falando sobre a reação dos brothers ao jogar com o ator. "A pessoa ficava sem argumento. Não tinha argumento pra falar com ele. Ele guardava tudo!"

Arthur Aguiar venceu o BBB 22 com forte apoio do público. Mesmo anos após sua participação, o ator, conhecido por diversos trabalhos em novelas da Globo, segue sendo lembrado como um dos jogadores mais estratégicos da história do reality.