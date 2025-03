Após ser eliminada com rejeição do BBB 25, Camilla muda o visual; confira

Camilla Maia, 34, passou por uma transformação no visual após deixar o BBB 25 com 94,67%.

O que aconteceu

A trancista fez uma mudança no visual para simbolizar sua nova fase. Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou alguns cliques de seu novo cabelo.

Antes curto, agora o cabelo da carioca conta com algumas tranças na raiz e uma extensão que garante um maior comprimento aos fios. "Um novo cabelo para uma nova etapa que se inicia!", celebrou.

