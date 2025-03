Após perder 73 kg, Gordão da XJ admite medo de cirurgia: 'Ir e não voltar'

Gordão da XJ, 20, perdeu 73 kg após um desafio lançado por amigos.

O que aconteceu

Agora, o influenciador já pode se submeter a cirurgia bariátrica. Em meio ao sonho prestes a ser realizado, Gordão fez um desabafo, e disse que está com seu emocional abalado. "Tenho medo de ir para a mesa de cirurgia e não voltar. Minha ansiedade está atacando muito por causa disso e quando ataca eu desconto na comida", disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

Atualmente, o influenciador pesa 280,7 kg. Ele pretende perder pelo menos mais 30 para entrar na sala de cirurgia. "Estou esperando bater minha meta para fazer a cirurgia. Coloquei como meta 250 kg, quero diminuir mais os riscos, quanto menos, melhor", contou Gordão ao 'Domingo espetacular' (Record).

O médico Pedro Bertevello, que acompanhou XJ no processo de emagrecimento por sete meses, abriu o jogo sobre a cirurgia. "Tecnicamente não tem o menor problema. Nós vamos ter os problemas de trabalhar com alguém com 280 kg, mas nós não podemos esquecer de uma peça fundamental: o paciente. Ele querendo, tudo acontece. Não estou preparado? A melhor coisa é continuar e insistir em perder peso. Ele está de parabéns!".

Mesmo com todas as dificuldades, Gordão afirmou que pegou gosto pela malhação. "Eu só estou conseguindo esse resultado por causa de mim. Não vou chegar aqui, ser hipócrita e falar para todo mundo que foi fácil, porque não foi (...) Aprendi a gostar de fazer exercício, a ter amor-próprio porque quando você consegue fazer as coisas que quer, você consegue se amar".