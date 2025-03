Tània Alves se declara ao namorado e rejeita etarismo: 'Insignificante'

Tânia Alves, 75, está namorando com Israel Schottz, 26.

O que aconteceu

A artista compartilhou cliques ao lado do rapaz em suas redes sociais. Israel estava na plateia de uma das apresentações de Tânia com o espetáculo "Palavra de Mulher", e fez questão de gravar a atriz em cena. "Momentos inesquecíveis", disse ela em declaração a Schottz.

Após divulgar que está em um relacionamento com o músico 49 anos mais jovem, Tânia abriu o jogo sobre as críticas em relação à diferença de idade entre o casal. "'Preconceito insignificante", afirmou ela ao jornal EXTRA.

Ela anunciou o novo namoro ao postar nas redes sociais as primeiras fotos do casal curtindo o réveillon e escreveu. "Com meu amor, Israel. Felizes para sempre", disse, na ocasião.

Israel é de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde Tânia mora atualmente. Em novembro, os dois participaram do podcast de Luiz Ramyrez, em que a atriz confirmou o relacionamento.