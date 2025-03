Aline questiona se BBB 25 está 'monótono' e comenta atitude da produção

Vitória Strada e Aline discutiram os rumos do BBB 25 (Globo) em uma conversa à beira da piscina.

O que aconteceu

A atriz apontou que as mesmas pessoas estão sendo alvo de todas as dinâmicas da casa. "São sempre as mesmas pessoas no alvo."

Aline concordou com a aliada. "Deve ser chatão, chega a ser patético. É tipo: Tá bom, ok, a gente já entendeu. É por isso eu acabam criando dinâmicas pra mudar a rota dos votos. Tá chato."

Sim. Forçar o jogo a mudar de direção. Vitória Strada

Aline, então, refletiu sobre as tentativas da produção de agitar o jogo. "Sabe o que vou fazer? Confiar mais no que o programa tem a oferecer também. Porque eles sabem o q fazer quando tiver muito monótono. Então, eu não vou me sentir na obrigação de movimentar o jogo inteiro."

