Aline aponta que sisters usam grupo para 'se esconderem': 'Acomodadas'

Aline, 32, criticou a postura de Eva, 31, e Renata, 33, após se juntarem aos rapazes do quarto Fantástico no BBB 25.

O que aconteceu

Enquanto desabafava no quarto Anos 50, a sister apontou uma incoerência no comportamento das bailarinas. "Eva e Renata são duas pessoas super acomodadas. Que vão junto com o fluxo. Há muito tempo nós percebemos isso. Elas cobravam de Vitória posicionamento, mas elas duas também não se posicionavam. Entende?".

Aline recordou que as participantes passaram um tempo andando de grupo em grupo, até se unirem definitivamente ao quarto Fantástico. "Ficavam escorregando pela tangente, aquela coisa de agradar todo mundo, e isso já era perceptível lá atrás. Quando elas se encontraram em um grupo, que elas começaram a se sentir mais confortáveis, elas foram remando junto com esse grupo. E assim é muito conveniente!".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas