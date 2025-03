Aline acusa sisters de ingratidão no BBB: 'Ficou cômodo me atacarem'

Aline desabafou com Vitória Strada após ser o principal alvo do Sincerão de ontem no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A baiana apontou que ter um embate com ela é mais confortável para os participantes não buscarem novos embates. Sem citar nomes, ela criticou sisters - possivelmente Eva, Renata e Thamiris, com quem discutiu no Sincerão.

Aline: "Uma certeza eu tenho: ficou cômodo para as pessoas me atacarem e me verem como alvo, principalmente da dinâmica [Sincerão]. Porque já era uma tendência. Eu tinha embate com algumas pessoas do grupo lá de cima [Quarto Fantástico], então as outras pessoas que estavam chegando próximas dessas pessoas, naturalmente, em algum momento, iriam também começar a sentir ou tomar as dores dessas pessoas".

Aline: "Eu acharia mais digno se essas pessoas conseguissem separar as coisas e falassem: 'Estou me aproximando desse grupo, mas aquela pessoa ali é uma pessoa com quem eu tive muita troca, que, em vários momentos, foi carinhosa comigo'. Poderiam ter dado valor a isso, e elas não deram. Elas, basicamente, resumiram tudo o que viveram comigo a essa última semana. E o nome disso, pra mim, é ingratidão. Não é só sobre posicionamentos diferentes. É você pesar a mão com uma pessoa - no caso, eu - que teve carinho e falou, em vários momentos, coisas que eram boas para elas também. Não só pessoal, como no jogo".

