Continuação de 'Ainda Estou Aqui' já tem data para ser lançada

"Ainda Estou Aqui", obra que inspirou o filme homônimo vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, ganhará uma continuação autobiográfica no mês de abril.

O que vai acontecer

Livro "O Novo Agora", de Marcelo Rubens Paiva, será lançada em abril pela Editora Alfaguara. No livro, o autor resgata outras memórias de sua família, intercalando com reflexões sobre a paternidade no contexto político e social atual.

Obra é sequência de "Ainda Estou Aqui" (2015) e "Feliz Ano Velho" (1982), ambos do mesmo autor. No primeiro livro, Paiva retrata a trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, após a prisão e o desaparecimento de seu pai, Rubens Paiva, pelos militares em janeiro de 1971. No segundo, onde narra o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos de idade.

O novo agora é a brilhante sequência de Feliz ano velho e Ainda estou aqui. Nele, Marcelo Rubens Paiva intercala memórias e acontecimentos familiares para construir uma narrativa envolvente e íntima sobre a paternidade. E recria, com sensibilidade, um momento desafiador da história recente do país Apresentação do livro 'O Novo Agora'

Marcelo Rubens Paiva, autor de 'O Novo Agora' Imagem: Arquivo Pessoal

O "Novo Agora" está em pré-venda no formato físico por R$ 79,90 no site da Companhia das Letras. O lançamento oficial acontece em 22 de abril de 2025.