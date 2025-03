X fora do ar: rede social apresenta instabilidade no Brasil e outros países

Do UOL, em São Paulo

O X, ex-Twitter, apresentou uma falha global na manhã de hoje. Milhares de usuários reclamam que não conseguem acessar a plataforma.

O que aconteceu

X está fora do ar no Brasil, Estados Unidos e em outros países, segundo o Downdetctor. Há relatos na Europa, Ásia, África e América do Sul, incluindo Argentina e Chile.

Usuários relataram três picos de instabilidade, por volta das 7h, 11h e 12h20. No app e no site, o X exibe a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página". As publicações antigas também não podem ser visualizadas.

Ainda não se sabe o que causou a falha. O X não se posicionou sobre o assunto.