Vitória Strada desabafa sobre Gracyanne: 'Me senti abandonada por ela'

Após conversar com Thamiris sobre o voto que deu na nutricionista na formação do 8º Paredão, Vitória Strada também desabafou com Diego sobre relação com Gracyanne no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto desabafava com Diego, Vitória citou que a influenciadora ficou ao lado de Thamiris e Camilla na treta envolvendo as três. "Me decepcionei com a Gra também. Ela tomou um partido 100%."

Me senti abandonada por ela também. Vitória Strada

Diego tentou justificar a atitude da amiga. "É porque a Gra tem uma personalidade em que ela é muito defensora das pessoas que ela acredita na história".

Vitória concluiu. "Então é isso, ela acreditou mais na história das meninas e me deixou de lado. Tá tudo certo".

