Polêmica em 'Vitória': por que Fernanda Montenegro interpreta mulher negra?

O filme "Vitória", nos cinemas na próxima quinta-feira, tem levantado polêmica pela escolha de Fernanda Montenegro, uma atriz branca, para interpretar uma mulher negra.

Sobre o que é o filme?

"Vitória" conta a história real de uma aposentada que, em 2005, desmontou uma perigosa quadrilha a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio. Joana da Paz, em quem a personagem de Montenegro foi inspirada, era uma mulher negra.

Fernanda Montenegro e Alan Rocha protagonizam 'Vitória' Imagem: Suzanna Tierie/Divulgação

Joana da Paz comprou uma câmera e registrou vários crimes que aconteciam em frente à sua casa, no Rio. A aposentada compartilhava as imagens com o jornalista Fábio Gusmão, interpretado no longa por Alan Rocha sob o nome de Flávio Godoy. As fitas, entregues ao repórter, levaram a denúncias que resultaram na prisão de moradores da região e PMs envolvidos com narcotráfico.

A idosa foi então jurada de morte pelos criminosos e, por isso, ficou sob proteção do Estado. Ela teve sua identidade escondida até 2023, quando morreu e seu verdadeiro nome foi revelado. Até então, os jornais a chamavam de Vitória da Paz.

Qual o motivo da escolha dos atores?

O filme começou a ser produzido quando Joana da Paz ainda estava viva, o que gerou preocupação de proteger informações que pudessem facilitar sua identificação. Ao escolher uma atriz para protagonizar "Vitória", o então diretor Breno Silveira não viu problema em chamar uma mulher branca, afinal não se sabia ainda a verdadeira identidade de Joana, explica a produção.

O medo de que as informações ajudassem a identificar as pessoas envolvidas também levou a produção a escolher um ator negro para interpretar o jornalista Fábio, que é branco. Outro exemplo da preocupação em relação à proteção das identidades é a mudança de nomes: no filme, Joana é Nina. Fábio Gusmão é Flávio Godoy.

Joana da Paz e o jornalista Fábio Gusmão Imagem: Reprodução/ Instagram @fabiogusmao

'Bem brasileira'

Montenegro elogiou a coragem de Joana da Paz e a chamou de "ser humano absoluto". "A personagem é uma porta-voz do momento que se vive nesse país, na miséria, dos que não têm para onde ir. Um ser humano absoluto, e bem brasileiro. Ela não é uma sofrida, demagógica, melodramatizadinha. Não", disse em entrevista ao Fantástico.

O diretor Breno Silveira morreu em 2022, aos 58, durante as gravações do filme. Ele foi substituído pelo cineasta Andrucha Waddington, amigo de Silveira e genro de Montenegro —Waddington é casado com Fernanda Torres desde 1997. Ele já dirigiu a sogra antes, em "Casa de Areia" (2005), em que mãe e filha contracenam.