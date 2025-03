Vencedor do Oscar, produtor de 'Kramer vs. Kramer' morre aos 74 anos

Stanley R. Jaffe morreu hoje aos 84 anos.

O que aconteceu

O produtor morreu pacificamente em sua casa em Mirage Rancho, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Stanley deixa sua esposa Melnda, três filhos, cinco netos, uma irmã e um irmão. As informações foram divulgadas pela Variety.

Produtor do filme "Kramer vs. Kramer"(1979), o filho do executivo da Columbia Pictures ganhou um Oscar por conta da produção. Ele ainda dirigiu filmes como "Atração Fatal" (1987), "Acusados" (1988) e "Paixão de Primavera" (1969).

Jaffe ainda foi o o chefe de grande estúdio mais jovem na história de Hollywood. Aos 29 anos, em 1969, ele foi nomeado vice-presidente executivo e COO da Paramount Pictures.