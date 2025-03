'Uma porta-voz dos que não têm para onde ir': Fernanda Montenegro exalta Vitória

"A personagem é uma porta-voz do momento que se vive nesse País, da miséria, dos que não têm para onde ir", defende Fernanda Montenegro, em entrevista ao Fantástico neste domingo, 9, ocasião na qual falou sobre o filme Vitória, em que interpreta a personagem Joana da Paz.

"[Ela é] um ser humano absoluto. E bem brasileiro, esse ser humano. Ela não é uma sofrida demagógica, melodramática", diz também, sobre a personagem do longa.

O longa contou com direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira, morto em 2022, e fala sobre a história de Joana, massoterapeuta que, por meio de filmagens caseiras, denuncia o crime organizado no Rio de Janeiro, em 2005.

Além da atriz, Alan Rocha interpreta o jornalista Fábio Godoy, que também foi entrevistado no programa. "O primeiro contato com as imagens feitas pela Dona Joana me deixou muito emocionado", diz ele.

Paula Fiuza, que assina o roteiro do longa, fala também sobre a escolha de Fernanda Montenegro para o papel, que surgiu da própria Joana da Paz.

"Ela era apaixonada pela dona Fernanda, citava muito Central do Brasil, quando a Dona Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar, ela falava: ‘É uma atriz extraordinária’", explica.

"Eu acho que esse filme é um sobrevivente. Esse filme é a cara da própria Dona Vitória", completa Paula.

