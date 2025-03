Tony Bellotto posta em meio a tratamento de câncer e agradece Malu Mader

Tony Bellotto, 64, se manifestou em agradecimento pelas mensagens de apoio que tem recebido em meio ao tratamento de câncer, e ressaltou o companheirismo de sua esposa, Malu Mader, 58.

O que aconteceu

Bellotto atualizou seu perfil no Instagram com uma foto beijando Mader e agradeceu por todo o apoio recebido. "Agradeço a todos que estão me enviando palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo", disse.

Guitarrista afirmou sentir orgulho dos Titãs "por não deixar a peteca cair", prosseguir com a agenda de shows, mas agradeceu principalmente à esposa. "Malu, minha amada, que está sempre ao meu lado, com um sorriso no rosto", completou.

Tony Bellotto está com câncer de pâncreas e passará por uma cirurgia. O músico não teve sintomas e descobriu a presença do tumor no órgão durante exames de rotina. A doença é silenciosa e responsável por 5% dos óbitos por câncer anualmente no Brasil.

Guitarrista do Titãs afirmou estar confiante em sua recuperação. "Logo que eu me recupere vou retomar os shows e as minhas atividades profissionais, então desde já eu quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram, sem drama. Eu estou tranquilo, confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade", declarou ao tornar público seu tratamento.

Fora dos palcos, Tony recebeu homenagem dos Titãs durante show no camarote Folia Tropical, na Sapucaí, durante o Carnaval. Durante o tratamento, ele tem recebido o apoio da esposa, Malu Mader. Os dois são casados desde 1990 e são pais de João Mader Bellotto, 29, e Antônio Mader Bellotto, 27.