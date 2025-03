The Offspring revê passado e aponta para futuro do punk em 'festival' em SP

Passado, presente e futuro do punk rock se encontraram no sábado (8), em São Paulo. Encabeçados por The Offspring em sua estreia em estádio como headliner, uma seleção de bandas que navegam pelo gênero se apresentou para um Allianz Parque lotado durante quase 12 horas de música.

Como foi cada show

Amyl and the Sniffers

Amyl and the Sniffers mostrou atitude punk no sábado (8), em São Paulo Imagem: @bmaisca/Divulgação

Em sua estreia no Brasil, a banda australiana liderada por Amy Taylor provou por que é correto considerá-la uma das grandes apostas da música atual. Imparável no palco, a vocalista comandou um setlist enérgico e divertido, focado nos singles de seus três discos —como "Security", "Got You", "U Should Not Be Doing That" e "Hertz". Merecia estar em um horário melhor do que na abertura da festa, com público minguado e sol a pino.

The Warming

A banda The Warming durante show no sábado (8), em São Paulo Imagem: @bmaisca/Divulgação

Também estreando no Brasil, as irmãs Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal apresentaram um set list baseado no trabalho mais recente, "Keep Me Fed" (2024). Aqui o punk estava mais na atitude do que na música propriamente dita, já que a praia do The Warning é o hard rock clássico com pitadas de metal. Destaque para a baterista, Paulina, que fez papinha do seu kit durante o show.

The Damned

A banda punk The Damned se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (8) Imagem: @bmaisca/Divulgação

Os veteranos do punk gótico britânico fizeram um show que foi puro coração. Com David Vanian à frente, trajado de preto da cabeça aos pés e com maquiagem pesada, o grupo focou o repertório nos primeiros discos da carreira, com boa resposta do público. Destaque para "Fan Club" e "New Rose", que homenagearam o guitarrista original, Brian James, no telão, morto dois dias antes do show, e o clássico "Neat Neat Neat".

Rise Against

O show do Rise Against no sábado (8), no Allianz Parque, em São Paulo Imagem: @bmaisca/Divulgação

O punk dos anos 2000 foi bem representado pelo quarteto de Chicago, com um emocionado Tim McIlrath à frente. O Rise Against trouxe algumas de suas faixas mais pesadas e politizadas, com destaque para a abertura com "Re-Education (Through Labor)", "The Violence" e "Prayer of the Refugee". Mas sobrou espaço para um momento "celulares acesos" com a balada "Swing Life Away".

Sublime

Show da banda Sublime no sábado (8), em São Paulo Imagem: @bmaisca/Divulgação

Atração das mais aguardadas, o Sublime fez um show, no mínimo, estranho. Estreando no Brasil como vocalista no lugar do pai, Jakob Nowell parecia bem entrosado com os veteranos Eric Wilson (baixo) e Bud Gaugh (bateria), mas não muito com o equipamento de som.

Durante boa parte do show, foi impossível ouvir o que ele cantava e era difícil saber se por causa do som mal equalizado —ou porque Bradley não sabia usar o microfone. Em mais de uma hora de espetáculo, o público só foi reagir mesmo com os hits "Doin Time", "What a Got" (com participação de Noodles, do Offspring) e "Santeria", que fechou os trabalhos.

The Offspring

Show da banda americana The Offspring no Allianz Parque, no sábado (8) Imagem: @bmaisca/Divulgação

Depois de mais de quase 8 horas de festival, os donos do rolê teriam que fazer mágica para manter o público animado. E a mágica veio na forma de nostalgia, com um setlist repleto de sucessos dos anos 1990 e 2000 —além de muito carisma e pirotecnia. Felizes em ver um estádio cheio, Dexter e Noodles foram empilhando hit sobre hit —de "All I Want" a "Hit That", passando por "Come Out and Play", "Why Don't You Get a Job?" e, claro, "Self Esteem".

Sobrou espaço ainda para a nova "Come to Brazil" que, pela reação do público, deverá ser fixada no repertório brasileiro. Entre as canções, fogos de artifício, fogo no palco, chuva de papel picado e até um bonecão de posto inflável surgiam para colorir a noite.