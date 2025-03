Thamiris critica voto de Vitória: 'Não vou falar com ela'

O voto de Vitória em Thamiris no Paredão de ontem pegou a sister de surpresa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após o Paredão, Thamiris perguntou para o Líder, Maike, se Vitória havia votado nela. Maike —que tem acesso à mesa de controle e consegue conferir quem votou em quem— confirmou, mas ressaltou que Vitoria tinha motivos para votar na ex-aliada.

De volta ao Quarto Nordeste, Graycanne disse entender que Vitória mudasse de quarto, mas que não teria coragem de votar em uma ex-aliada. "É bom que isso aconteça, porque agora não vou ficar mais atrás de ninguém", respondeu Thamiris.

Thamiris ainda questionou a influenciadora sobre como a briga com Vitória estava sendo vista pelo público. "Será que essa briga pesou tanto lá fora assim?", perguntou. "Não sei (...) Mas se foi meu amigo, você não vai ver eu falando mal, contando segredo ou fazendo nada para prejudicar. Eu não conseguiria votar numa pessoa que tive troca aqui dentro. A não ser na final..."

Eu vou ficar mais na minha. Não vou falar com ela não, papo reto. Acho que não tenho o que falar com a Vitória. Eu sei bem o que aconteceu. Sei o que deixou ela chateada (...) Não espero que ela vá me perdoar de tudo, mas eu fui sincera. Falei com ela e deixei claro, pedindo desculpas Thamiris

