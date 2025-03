Thamiris, Aline e Vinícius estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão Triplo deste domingo, 9, foi formado no BBB 25. Thamiris, Aline e Vinícius foram os indicados e disputam a eliminação na terça-feira, 11. Gracyanne Barbosa venceu a Prova Bate-Volta e se salvou da berlinda desta semana. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.

A semana até a votação do Paredão

Maike venceu a Prova do Líder após mais de nove horas de disputa e escolheu Vitória Strada, Aline, Vinícius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito para o Na Mira do Líder. Delma foi a ganhadora da Prova do Anjo. Daniele Hypolito atendeu o Big Fone e obteve o Poder do Dois na ‘loja misteriosa’ do BBB.

Dinâmica do Paredão

Delma, o Anjo da semana, imunizou um participante: Guilherme.

Maike, o líder, indicou Vinícius ao Paredão, sem direito a Bate-Volta.

A mais votada pela casa, Thamiris, foi ao Paredão e teve um contragolpe: Aline.

Aline, a indicada pelo contragolpe, indicou mais um participante em novo contragolpe: Gracyanne Barbosa.

As participantes Thamiris, Aline e Gracyanne, ou seja, a mais votado pela casa, a contragolpeada e a outra contragolpeada disputaram a Prova Bate-Volta. Gracyanne levou a melhor e se salvou.

Os mais votados pela casa do 'BBB 25' no Paredão deste domingo

- 8 votos - Thamiris

- 3 votos - Diego Hypolito

- 2 votos - Daniele Hypolito

- 1 voto - Aline

- 1 voto - Delma

Quem votou em quem

- O líder Maike indicou Vinícius ao Paredão.

- Diego Hypolito votou em Thamiris.

- Vilma votou em Diego Hypolito.

- Aline votou em Thamiris.

- João Pedro vota em Daniele Hypolito.

- Gracyanne Barbosa vota em Aline.

- Vitória Strada votou em Thamiris.

- Thamiris votou em Delma.

- Eva votou em Daniele Hypolito.

- Guilherme votou em Thamiris.

- Renata votou em Daniele Hypolito.

- Delma votou em Thamiris.

- Vinícius vota em Thamiris.

- João Gabriel votou em Diego Hypolito.

- Daniele Hypolito votou em Thamiris (voto duplicado pelo Poder do Dois).

- No contragolpe, Thamiris indicou Aline.

- No contragolpe, Aline indicou Gracyanne Barbosa.