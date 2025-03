Sem perdão: Osmar começa a se vingar se Violeta em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (10) de "Volta por Cima" (Globo), Osmar (Milhem Cortaz) leva o documento assinado por Violeta (Isabel Teixeira) para o advogado.

Esse será o começo de sua vingança contra a atual esposa. Ele não perdoou o que ela fez com Madalena (Jessica Ellen) e resolveu usar as finanças dela para pagar o que deve a Doralice (Tereza Seiblitz).

Osmar (Milhem Cortaz) e Violeta (Isabel Teixeira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles. Nando reclama da implicância de Rosana com o irmão. Gerson abandona Gigi em um confronto com outro contraventor. Joyce confessa para Madalena sua paixão por Sebastian. Bernardo critica Yuki por forjar um romance com Sebastian.

Silvia se incomoda ao descobrir que Madalena foi com Jão ao cartório. Rosana confronta Neuza. Nando compra anabolizantes de forma ilícita, sem o conhecimento de Miranda. Silvia vê a troca de olhares entre Madalena e Jão e fica incomodada. Rodolfo se encontra com Ruth.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.