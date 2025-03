'Se sente bem me vendo sozinha?', Thamiris confronta Vitória após voto

Vitória Strada, 27, chamou Thamiris, 33, para conversar após votar na nutricionista na formação de Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a tarde, as sisters iniciaram uma conversa na área externa da casa. Thamiris fez questão de destacar que a atriz deixou claro que gostaria que ela fosse eliminada, já que nenhum voto é pra ficar.

Vitória explicou o motivo de ter participado do momento conjunto do quarto Anos 50. "Desde o momento que eu senti que eu não tinha mais aliados aqui dentro, foi acontecendo uma aproximação natural [...] O Di [Diego] está muito mais próximo de mim", garantiu.

A nutricionista voltou a insinuar que a atriz deseja que ela saia do jogo. "Pra você é muito mais interessante que eu saia hoje e o Diego fique, porque ele é muito mais interessante dentro da casa. Mas tudo bem", afirmou Thamiris.

A sister ainda garantiu que não votaria em Vitória. "Eu já tinha me tocado, mas eu, Thamiris, não votaria em você. Não votaria nem pra salvar a Gracyanne, porque eu sabia que não precisava".

A emparedada apontou que a atriz finalmente começou a jogar após se aliar ao quarto Anos 50. Thamiris também apontou que, mesmo depois da briga, ela não abandonou Vitória em nenhum momento.

A atriz rebateu ao afirmar que as duas não jogavam mais juntas. "Eu quero ter aliados aqui, eu quero ter com quem conversar sobre jogo", garantiu. Vitória ainda disse que Thamiris apenas caiu em suas prioridades após as revelações do Seu Fifi. "Votei em você depois que eu escutei o que você falou".

De tempo de jogo, você foi a pessoa que eu estive mais próxima. Mas eu não posso dizer que não estou muito magoada. Vitória Strada sobre sua relação com Thamiris

Ao ser questionada por Thamiris se ela se sentia bem de ver a sister sozinha, Vitória disparou: "Não me sinto bem te vendo sozinha, mas chegou um momento que eu tive que cuidar de mim, porque eu só estava levando na cabeça".

Demonstrando que está muito chateada, a nutricionista voltou a ironizar a decisão da atriz. "A pauta é: que bom que você tem aliados agora, que bom que você fez uma decisão pra salvar o Di que hoje é seu aliado e tudo bem. Espero que eu realmente não saia. E se eu sair, que bom. Porque foi uma escolha que você fez parte e você votou pra eu sair, se eu sair é porque deu certo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas