Saryne: Gracyanne será eliminada com rejeição no próximo Paredão

Gracyanne Barbosa se livrou por pouco do Paredão do BBB 25. A sister chegou a ser puxada por Aline, mas conseguiu se salvar durante a prova Bate e Volta. Para Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, isso não foi tão bom assim para a musa fitness.

Aline justificou sua decisão dizendo que Gracy não tem coragem de assumir seus próprios posicionamentos. "Eu achei tudo maravilhoso", disse Chico Barney. "Achei tudo show, tudo nota dez". Bárbara reforça que o embate entre elas já existe há algum tempo, o que fez sentido na escolha de Aline, e ela conseguiu confrontar quem dizia que ela estava pipocando na história.

Eu gostei muito, porque ela [Aline] mostrou coragem quando ela trouxe esse embate de volta, ela fez essas pessoas que estavam dizendo isso cairem para trás. Perdeu o argumento. Todo mundo que estava dizendo que ela não tem coragem de enfrentar a Gracyanne que é uma Camarote e tal… Ela teve

Bárbara Saryne

A coragem da Aline deveria ter sido laureada, premiada com a Gracyanne no Paredão (…) Eu achei uma pena Gracyanne ter se salvado

Chico Barney

Ambos os apresentadores questionam em que momento Gracyanne pode ser alvo em algum momento e ir para o Paredão. Bárbara defende que, quando isso acontecer, ela deve sair com uma rejeição alta.

Para Thamires e Gracyanne ia ser muito elas irem juntas para o Paredão, porque a rejeição uma da outra iria diminuir, porque ia ficar aquela disputa (…) quando ela for sozinha, ela vai sair de uma vez. E sair de vez com uma porcentagem alta

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.