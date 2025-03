Recorde de rejeição no BBB? Sister dispara em enquete e deve ser eliminada

O 8º paredão do Big Brother Brasil pode ter uma sister eliminada com uma rejeição alta, pelo menos é o que tem apontado a enquete UOL hoje. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete

Os números indicam um nome favorito para deixar o jogo. Thamiris aparece com ampla vantagem para ser eliminada, com 58,18% dos votos. A nova parcial foi feita às 13h43.

A disputa da carioca, até o momento, tem sido com Aline. A baiana vem na sequência da votação com 35,96%.

O panorama é mais confortável para Vinícius. Ele somou apenas 5,85% e, no momento, não aparenta ter risco de deixar o jogo.

O participante eliminado será conhecido amanhã. O anúncio acontece durante a exibição do reality show na TV Globo, previsto para as 22h25, segundo a programação da emissora.