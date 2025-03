Novo horário e troca de ator: tudo sobre novos episódios de 'One Piece'

Com a volta de "One Piece" se aproximando, Splash reuniu as principais informações sobre os novos episódios do anime. Saiba abaixo a data de estreia e as novidades que podem ser esperadas.

Quando chegam os novos episódios?

O retorno de "One Piece" está previsto para o dia 6 de abril de 2025, com a continuação de onde havia parado o arco de Egghead.

Luffy de "One Piece" no arco de Egghead Imagem: Reprodução/Toei Animation

Por que a série foi interrompida?

O arco de Egghead de "One Piece" teve uma interrupção na adaptação provavelmente para dar um respiro ao autor Eiichiro Oda. Ainda que a adaptação em anime feita pela Toei Animation seja lenta, normalmente adaptando um capítulo do mangá para um do anime, constantes folgas do mangaká na publicação do quadrinho na Shonen Jump estava aproximando demais o anime do mangá.

Com o hiato, os produtores puderam dar um respiro à equipe de adaptação, além de planejar com mais calma as mudanças de exibição que vão acontecer a partir de abril. Sendo assim, em abril haverá um "relançamento" de "One Piece" com as novidades previstas.

"One Piece" terá alguma mudança?

Para começar, o anime ganhou um novo horário de exibição. Após décadas ocupando a faixa matutina dos domingos, agora o anime será exibido às 23h15 no Japão. Com isso, a Toei Animation ganha um pouco mais de liberdade criativa, pois o antigo horário restringia a série para não ter cenas muito violentas.

É normal nos animes do Japão essa mudança quando não querem censurar as obras. Algo parecido aconteceu em "Hunter x Hunter" quando chegou no arco das Formigas Quimera.

Franky de 'One Piece' Imagem: Reprodução/Toei Animation

A outra mudança está no elenco. O ator da voz original de Franky, Kazuki Yao, se aposentou do trabalho de seiyuu e passou o bastão para Subaru Kimura, conhecido por fazer o Aoi Todo de "Jujutsu Kaisen". Não houve climão e rolou até um evento público no qual Kazuki ensinou Subaru a fazer o bordão "Suuuuuper" do personagem.

Teremos mais remakes de arcos antigos?

Para não ficar sem "One Piece", o antigo horário de transmissão foi ocupado por uma reprise do arco da Ilha dos Homens-Peixe com algumas mudanças. Além das alterações visuais (como a utilização de recursos especiais mais modernos), rolou uma edição mais ágil que condensou os quase 60 episódios em apenas 21. O resultado foi muito bem recebido pelos fãs, que não gostavam do ritmo arrastado do anime original.

Não se sabe se está previsto algo parecido com outros arcos de "One Piece", mas podemos lembrar que essa não foi a única vez que uma história antiga foi revisitada. O 8º e o 9º filme da franquia eram releituras dos Arcos de Alabasta e da ilha de Drum. Arcos como o de Skypea também ganharam um "remake" mais curto para televisão.

Anime de "One Piece" Imagem: Divulgação/Toei Animation

E o mangá, continua normalmente?

"One Piece" continua firme e forte na Shonen Jump, sendo o principal título shonen da revista e responsável pelas altas vendas do almanaque. Embora tecnicamente seja uma publicação semanal, o autor Eiichiro Oda ocasionalmente tem folgas para pesquisa e descanso para que não fique sobrecarregado.

O mangá é publicado no Brasil pela editora Panini, tanto em formato normal quanto em uma edição 3x1, e os capítulos mais recentes podem ser lidos em português no site MangaPlus. Já o anime continua sendo lançado pela Crunchyroll e Netflix.