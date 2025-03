Público já decidiu? Veja como está Enquete UOL antes do Sincerão no BBB 25

O oitavo paredão do Big Brother Brasil segue agitando as torcidas na disputa pela permanência no reality show da Globo. Desta vez, Aline, Thamiris e Vinícius estão na berlinda.

O que diz a enquete do UOL

As projeções indicam que Thamiris é a favorita para deixar o programa. Durante a segunda-feira, a carioca liderou as pesquisas e, na parcial das 18h50, registrou 61,53% dos votos.

Aline aparece como sua principal concorrente na votação. Até o momento, no entanto, ela acumula 33,26% dos votos.

Já Vinícius tem uma situação mais tranquila. Com apenas 5,21% da votação, o brother não parece ser um dos principais alvos desta eliminação.

O resultado será revelado amanhã, durante a exibição do programa na TV Globo. O início do BBB está previsto para as 22h25, conforme a programação da emissora.