Chromecast parou de funcionar? Dispositivos não espelham celular na TV

Quem tem um Chromecast (aparelho do Google que transforma TV convencional em em conectada) passou perrengue no último fim de semana. Usuários tentavam usar o aparelho, mas aparecia a mensagem que o aparelho "não era confiável" ou que "não podia ser autenticado".

O que aconteceu

Usuários do Chromecast (2ª geração) e Chromecast Audio começaram a reclamar no domingo. No X, é possível ver comentários de pessoas de várias partes do mundo citando erro no uso do dispositivo. Não há registros de problemas nos produtos de 1ª, 3ª geração ou da versão Ultra do dispositivo.

Ao tentar espelhar algo do telefone para a TV com Chromecast, aparecia que o aparelho não era confiável ou que não era possível estabelecer comunicação. Além disso, era dito que o aparelho "não podia ser verificado" e que o possível problema era o firmware (sistema interno) desatualizado.

O @Google o que que tá pegando com os chromecast de segunda geração???



Ele só parou de funcionar do nada aqui! pic.twitter.com/4wGQsQFOMW -- Gustavo Azevedo (@Gu_azevedo_) March 9, 2025

@madebygoogle preciso de ajuda com meu chromecast -- Daysi (@deyse_aparecida) March 9, 2025

O perfil Made by Google (que é oficial da companhia e reúne informações da divisão de hardware) explica que há um problema com os Chromecasts. "Nossa equipe está trabalhando para resolver o mais rápido possível. Recomendamos que aguarde e não realize nenhum passo ou redefinição de dados", diz a mensagem postada para usuários reclamaram em língua portuguesa.

Google informa que trabalha em solução para o problema. Em comunicado a sites estrangeiros, empresa reforçou que está ciente dos erros e que assim que tiver atualização de como corrigi-los, informaria.

Chromecast é um dispositivo que está sendo descontinuado pelo Google, mesmo assim empresa prometeu atualizações. Em agosto de 2024, a companhia disse que ia parar de produzir o aparelho. No lugar dele, o Google anunciou nos EUA O Google TV Streamer, uma caixinha com resolução 4K e que promete ser mais rápida que o Chromecast - ainda não há previsão para lançamento no Brasil.

*Com informações dos sites 9to5Google e The Verge