Preta Gil é internada com infecção urinária em Salvador

A cantora Preta Gil foi internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador. A informação foi confirmada pela diretoria dao hospital em comunicado.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star para monitoramento e cuidados médicos. A cantora permanece estável, sob os cuidados do coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, do urologista Dr. Frederico Mascarenhas, da equipe médica do Aliança Star e de seu médico particular, Dr. Roberto Kall Filho", disse nota.