Paris Jackson rebate críticas por looks transparentes: 'Não há nada errado'

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, rebateu críticas que recebeu por usar looks com transparência.

O que aconteceu

A modelo usou vestidos transparentes sem sutiã durante a Semana de Moda de Paris e foi criticada.

Em vídeo no TikTok, a artista se defendeu dos comentários negativos. "Eu realmente não entendo por que o corpo humano é uma força motriz para tanto desconforto em tantas pessoas. Tipo, é apenas um corpo. Tipo, apenas um corpo em um humano, que é um animal. Olhamos para outros animais nus o tempo todo (...) "Pare de surtar com mamilos".

A cantora ainda aconselhou que as pessoas não liguem para críticas sobre seus corpos. "Não fique desconfortável com nossos corpos. É o seu corpo, você tem um, eu tenho um, todos nós temos um. Está tudo bem. Não há nada de errado com isso".