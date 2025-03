Premiada ficção científica brasiliera, 'Mundo Proibido' mostra o século 27

"Mundo Proibido", animação brasileira de ficção científica, chega aos cinemas no dia 27 de março e teve seu primeiro trailer revelado hoje, com exclusividade de Splash.

O filme ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no ANIMA - Córdoba International Animation Festival. A produção também recebeu o prêmio de público de melhor longa no Cinefantasy e a menção honrosa de melhor longa-metragem.

Com direção de Alê Camargo e Camila Carrosine, o longa dá continuidade à série "As Aventuras de Fujiwara Manchester", um aventureiro intergaláctico que viaja pelo espaço no século 27. Criado por Camargo na adolescência, o personagem Fujiwara Manchester estreou no conto "Vamos dançar", publicado na edição 55 (janeiro/fevereiro de 1992) do fanzine "Somnium", do Clube de Leitores de Ficção Científica.

Fujiwara deu origem à série animada brasileira "As Aventuras de Fujiwara Manchester", com uma temporada exibida pela TV Cultura e TV BRASIL -EBC.

O conto, que tratava de uma aventura num planeta distante habitado por trens carnívoros, serviu de base e inspiração para o roteiro de "Mundo Proibido". O filme começou a ser produzido em 2018, com previsão de lançamento para dois anos depois, em 2020, mas a pandemia de coronavírus atrasou o processo de realização.

'Mundo Proibido' chega aos cinemas no dia 27 de março de 2025 Imagem: Divulgação

Em 2022, o longa estreou no Festival Internacional de Animação de Annecy. A produção é da UM Filmes e Buba Filmes, com produção executiva de Arnaldo Galvão, diretor de "Fabulosos João e Maria", e Julia Galvão.

No longa, o viajante aventureiro Fujiwara Manchester e sua namorada, Lydia, partem para uma jornada intergaláctica em busca de um tesouro perdido que pode deixá-los ricos.

Tanto a série, quanto o filme "Mundo Proibido" contam com a participação do designer de animação digital e consultor Andrew Probert, criador da espaçonave Enterprise de "Star Trek" e do DeLorean da saga "De Volta Para O Futuro".