Funkeiro acionará quem o vincular a conteúdo +18; ex-affair de Neymar nega

MC Livinho ameaçou processar qualquer pessoa que vincular seu nome a conteúdos adulto em plataformas como o Privacy. Na internet, comentários surgiram sobre suposta colaboração entre o funkeiro e a ex-affair de Neymar, Fernanda Campos. Ela negou a Splash que tenha gravado conteúdo ou citado colaboração com o cantor.

O que aconteceu

Livinho publicou vídeo explicando que não se "submeteria" a gravar conteúdo explícito no Privacy, onde cobra R$ 29,90 por assinatura: "[Que] Caia por terra todas essas falácias de internet dizendo que vai ter conteúdo, que eu gravei com ciclano, beltrano. Porque, primeiro tenho ética sou um cara família, tenho princípios, sou original, sou pureza. E outra, um chocotone como esse mano [não se] submeteria a isso".

Livinho explicou que "possui talento" e que presença no Privacy, conhecido por conteúdos adultos, é para se aproximar dos fãs: "Eu canto, eu vendo minha arte para vocês. E lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso. Bastidores de videoclipes, de show, futebol, boxe. Lá tem o chat que dá pra gente conversar integral todo dia, diferente do Insta que é muito difícil ver as mensagens".

Foi então que o MC disse que vai processar quem supor gravação de conteúdo adulto com ele. "Lá você vai ver minha vida pessoal íntima. Não vídeos íntimos. Esquece. Então já pega a visão, um chocotone como esse nunca submeteria a isso. Certo? Quem fala o que não quer recebe o que merece. Processo".

Procurada por Splash para saber se Livinho iria processar alguma pessoa específico, sua assessoria afirmou que ele "foi bem claro nos Stories" e que no Privacy "não haverá nada de conteúdo explícito e nem collab com ninguém".

As pessoas que estão postando que vão fazer conteúdo com ele, são notícias falsas e não procede. Ele citou sobre qualquer pessoa que usar o nome dele com esse tipo de fake news. Nosso jurídico está tomando as providências cabíveis sobre essa questão. assessoria de Livinho a Splash

Nas redes sociais, surgiu um boato de que Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, seria a primeira a gravar com Livinho. Há um print de uma suposta conversa entre os dois no chat da plataforma. Entretanto, a foto de perfil de Campos é diferente da atual, enquanto a de Livinho permanece a mesma do post do X feito no sábado (8).

Publicação no X afirmou, sem provas, que Fernanda Campos seria a primeira criadora a gravar com Livinho Imagem: Reprodução/X

Fernanda Campos disse que ficou sabendo da suposta collab anunciada e negou que os dois gravaram juntos. "Acordei com mensagens sobre isso, mas não gravamos nada juntos. Vi uma série de posts no X (antigo Twitter) e também fiquei sem entender. Continuo nas plataformas, posto vídeos explícitos todos os dias e inclusive já gravei com famosos, mas não com o MC Livinho.

Ela explicou a Splash que, assim que Livinho se lançou no Privacy, ela foi perguntada se toparia gravar com ele: "Respondi que sim, que poderia rolar. Nada além disso. Eu nem sei o tipo de conteúdo que ele posta, se tem explícito ou não. Então também não posso dizer se teria algum convite".

Em post de Fernanda, seguidores comentaram suposta collab dela com Livinho, desmentida por ambos Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda confirmou que chegou a conversar com o funkeiro na plataforma e negou novamente que tenham falado sobre gravarem juntos. "Sobre um print da conversa, realmente trocamos mensagens no Privacy, mas nada revelador. Foi muito rápido e não falamos sobre gravar".

A criadora de conteúdo adulto também comentou sobre o possível processo que pode aconteceu. Fernanda disse que ainda não recebeu "qualquer notificação" e que está tranquila porque "não fez nenhuma declaração pública nesse sentido".