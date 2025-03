Mãe de Aline vê lado positivo de Paredão com Vinícius: 'Grande união'

Marina Cruz, mãe de Aline Patriarca, 32, falou sobre a expectativa para o oitavo Paredão do BBB 25, enfrentado pela sister, Thamiris e Vinícius.

O que aconteceu

Após uma semana de muitos conflitos na casa, Aline foi puxada no contragolpe por Thamiris. Com Vinícius indicado pelo líder Maike, os baianos que entraram como uma dupla na casa agora disputam a permanência no jogo.

Para a mãe da participante, os dois estarem juntos em uma berlinda tem um lado positivo. "As expectativas são positivas. Apesar da angústia de enfrentar um novo paredão, nesse momento, Aline está ao lado do seu maior aliado na casa", afirmou em conversa com Splash.

Marina afirma que as torcidas de Aline e Vinícius poderão se unir neste momento para eliminar Thamiris. "Isso se transforma em energia e força para enfrentar mais esse momento. Isso reflete aqui fora também, com uma grande união das torcidas, em prol da permanência dos dois na casa!".

Por conta disso, a família da ex-policial militar mantém a esperança. "Acreditamos que vai dar tudo certo, confiamos em Deus e no apoio do público, que está vendo ela ser de verdade, sem falsidades e sem máscaras! Estamos na torcida!".

