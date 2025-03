Luciana Gimenez diz preferir homem alto e bonito: 'Por isso tô solteira'

Luciana Gimenez, 55, afirmou que está solteira porque prefere se relacionar com homens altos e que sejam bonitos.

O que aconteceu

Gimenez explicou que o homem precisa ter pelo menos a sua altura para se relacionar com ela. "Eu gosto de homem alto e bonito, aí por isso que estou solteira. Abri uma exceção: não precisa ser maior que eu, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Eu tenho 1m82, de 1m79 pra cima tá no lucro. Também não dá pra ser um homem que não curte mulher alta. A pessoa que está comigo tem que gostar do pacote todo e vice-versa", declarou em entrevista ao programa Na Palma da Mari (CNN Brasil).

A apresentadora destacou que seu parceiro precisa ser engraçado, seguro de si "e que se sinta apto a estar ao meu lado". "Minha vida inteira eu quis trabalhar, ter meu próprio dinheiro, [mas] os homens têm medo. Eu teria medo de pessoas que não são autossuficientes e o que me atrai é uma pessoa segura do meu lado, porque não é uma competição, não é quem ganha mais, quem é mais famoso, mais inteligente. Quero uma pessoa que eu consiga me divertir".

Luciana Gimenez também disse ser demissexual, ou seja, que não fica com qualquer pessoa. "Para sair com alguém, normalmente eu conheço, saio para jantar, vejo se vale a pena. Eu tenho muito respeito pelo meu corpo. Para eu ficar nua na frente de uma pessoa, tem que valer muito a pena".

Vale destacar que a apresentadora já reclamou da "dificuldade" em achar homem heterossexual. Ainda, ela também revelou que prefere se relacionar com homens mais novos.