Ídolo do rock descobre dano cerebral 25 anos após cair do palco

Rick Springfield, 76, descobriu uma lesão cerebral após fazer uma ressonância magnética de corpo inteiro.

O que aconteceu

Astro do rock, o cantor e guitarrista descobriu um dano cerebral 25 anos depois de sofrer uma queda do palco. Em 2000, quando fazia um show em Las Vegas, Rick Springfield caiu do palco.

O diagnóstico foi dado em exames recentes do artista, que só realizou por acreditar que seu pulso estava quebrado. A revelação foi feita em entrevista à revista People.

Rick ressaltou a importância dos exames de rotina. "Essa foi uma mensagem gigante para mim: se você quer viver muito, precisa estar preparado para algumas más notícias de vez em quando [...] Eu poderia descobrir que tenho câncer terminal amanhã e estar morto em um ano, mas só posso fazer".

O músico estourou em 1980, com a canção "Jessie's Girl", responsável por lhe dar um Grammy. Rick Springfield também participou de séries de TV, como "Californication" e "Supernatural".