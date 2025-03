Gracyanne agradece sister por acolher Thamiris no BBB: 'Rejeitada na casa'

Gracyanne Barbosa agradeceu Renata pela forma como vem tratando Thamiris no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A influenciadora fitness se mostrou grata pelo acolhimento dado por Renata e Eva a Thamiris. Gracyanne afirmou para Renata, enquanto as duas estavam juntas na academia, que a nutricionista estava sendo muito afetada pelo afastamento de outros participantes.

Gracyanne: "Foi muito legal vocês darem abertura para a Thamiris. Obrigada. Ela tem um lugar de rejeição que é muito pesado, e ela estava se sentindo rejeitada na casa. Fez muito bem para ela. Obrigada. Vocês são f*da".

Renata: "É que tem coisas que vão além do jogo, né?".

Gracyanne: "Eu já tinha visto outras atitudes de vocês nesse sentido. E com a Thamiris, foi... Eu sou acostumada a fazer tudo sozinha, mas ela estava muito mal".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas