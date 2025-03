Giovanna Lancellotti ironiza após protesto de Paolla Oliveira na Sapucaí

Giovanna Lancellotti, 31, postou em tom de ironia após Paolla Oliveira, 42, protestar contra os jurados que despontuaram a bateria da Grande Rio, no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lancellotti compartilhou vídeo da Sapucaí cantando o samba-enredo da Beija-Flor, escola pela qual ela desfilou e que foi campeã. "Ouviu agora?", legendou a atriz na postagem feita nos stories de seu perfil no Instagram.

Giovanna repetiu a frase que Paolla usou em protesto contra jurada. Durante o desfile da Grande Rio, no último domingo (9), a atriz alfinetou os jurados que despontuaram a bateria da escola de Caxias ao dizer "ouviu agora, porra?".

Grande Rio perdeu título por diferença de um décimo: a campeã foi a Beija-Flor com 270 pontos, contra 269,9 da escola de Caxias. Diferença entre as duas agremiações foi justamente no quesito bateria: a Grande Rio perdeu um décimo porque um dos jurados avaliou que a bateria do mestre Fafá estava baixa.

Acadêmicos do Grande Rio recorreu junto à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba). A liga ainda não avaliou o pedido da escola, mas confirmou a Beija-Flor como campeã.