'Garota do Momento': novela protagonizada por Beatriz pode sair do ar

No capítulo de terça-feira (11), da novela "Garota do Momento" (Globo), Carmem decide ir para o Rio de Janeiro.

Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz.

A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente.

Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela 'Senhora' do ar.