Seu Fifi, Freeze, quarto secreto e mais: as novas dinâmicas do BBB 25

O BBB 25 (Globo) inaugurou uma série de dinâmicas nunca antes vistas no reality no Brasil. Relembre as novidades:

'Freeze'

A dinâmica, que já existiu em edições internacionais do Big Brother, chegou ao Brasil neste ano.

No dia marcado para o "freeze", os participantes ouviram uma sirene e foram avisados que deveriam permanecer imóveis até segunda ordem. Gracyanne Barbosa, que havia sido "eliminada", retornou para o jogo durante a dinâmica, o que acabou fazendo com que alguns brothers se mexessem e "perdessem" o desafio que os levou para o Tá Com Nada.

Barrado no baile

A edição também inaugurou a dinâmica que, em todas as festas do Líder, veta uma pessoa do evento.

O próprio Líder escolhe quem não participará da festa. Essa pessoa é enviada para um quarto com pão e água, onde precisa cumprir uma tarefa para conseguir voltar ao evento —como quebra-cabeças e caça às chaves em uma piscina de bolinhas gigante.

Almoço 'vazado'

Um dos "big fones" da edição ofereceu um almoço para duas duplas que acabou sendo transmitido, por completo, para o restante da casa.

O grupo precisou eleger vários participantes para sofrerem consequências, enquanto avaliavam suas personalidades.

Pipocômetro

Nos últimos Sincerões, ex-BBBs foram convidados para avaliar a performance daqueles que falavam na dinâmica.

Três ex-participantes avaliaram se cada brother "mandou bem" ou "pipocou" —com consequências para cada avaliação. Ricardo Alface, Ana Paula Renault e Naiara Azevedo participaram de uma das edições.

Quarto do desafio

No fim de fevereiro, Vinícius apertou um botão misterioso que surgiu na casa e foi encaminhado para um quarto, onde precisou cumprir um desafio.

Em 10 minutos, ele precisou achar três letras que formassem a palavra "VIP" dentro de um quarto escuro e cheio de outros itens. O brother completou o desafio com sucesso, e por isso vetou duas pessoas da prova do Líder, além de ter ficado imune.

Seu Fifi

Mais recentemente, o "RoBBB Seu Fifi" também apareceu. Trata-se de um "robô" que aparece nas telas da casa e "escuta" conversas.

Tempos depois, ele revela o conteúdo de algumas dessas falas para os brothers que eram tema da fofoca.

