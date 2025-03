Fernanda Lima nega ciúmes de Rodrigo Hilbert: 'Se for ciumenta, nem acordo'

Fernanda Lima, 47, comentou sobre o casamento com Rodrigo Hilbert, 44, e a menopausa.

O que aconteceu

A atriz detalhou sobre os assédios das mulheres com o marido. Ela contou como lida com a situação no programa "Provoca" (TV Cultura), apresentado por Marcelo Tas e que será exibido nesta terça-feira (11).

Fernanda Lima disse que não tem ciúmes e lida com humor com os elogios a Hilbert. "Não sou ciumenta. Se for ciumenta, nem acordo, nem saio de casa. Acho que já passamos, na nossa juventude, por grandes desafios e estamos aqui. É uma nova fase, mais madura, em que os dois sabem os riscos que temos. Não queremos botar em risco tudo o que construímos e o que ainda temos para fazer. Então, a gente se respeita. Eu não fico querendo saber nada e espero não saber."

A famosa ainda contou que não se importa em falar sobre a menopausa. "Se for pensar bem, não é algo tão difícil de se falar. Cada tempo pede um assunto. A gente vem falando de mulheres há alguns anos, de sexualidade, de liberdade, de conversa. E chegou a hora de falar de menopausa", ressaltou.