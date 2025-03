O que querem as mulheres? Falas Femininas usa humor para debater direitos

O que é ser mulher? O que pensam as mulheres? O que querem as mulheres? Esses são alguns dos questionamentos do especial Falas Femininas, exibido pela Globo nesta segunda-feira, após "Mania de Você", em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

Como é o programa

O projeto chega à sua quinta edição e aposta no riso para fazer pensar. Diferente dos anos anteriores, o projeto "Falas" montou um palco de stand-up comedy, com direito a plateia, para falar sobre temas importantes ligados à vida das mulheres.

Splash acompanhou a gravação nos Estúdios Globo com Deborah Secco, Cacau Protásio e Marisa Orth. Além delas, nomes como Lilia Cabral, Arlete Salles, Elisa Lucinda, Heslaine Vieira, Evelyn Castro, Stella Miranda, Marianna Armellini, Angela Dippe, Raquel Rocha, Amanda Mirásci, Betina Câmara e Ademara também gravaram participações especiais.

Referência na comédia, Cacau Protásio diz acreditar no poder do humor para tocar feridas e ensinar. "A mulher quando nasce é um problema para a sociedade, não é? É nascer, ser menina, menstruar, é peito, é casamento, é não ter a mesma possibilidade na área de trabalho que o homem tem, não que a gente queira se igualar, mas queremos ter o mesmo direito, queremos ter as mesmas possibilidades. Na comédia, conseguimos tocar o outro, dizer o que é certo, o que é errado, o que precisamos".

O que eu quero? Um Pix na minha conta toda vez que meu namorado vacila comigo. Eu quero um Pix, estou brincando... Quero ser respeitada, amada e ouvida. Todas nós queremos nos nossos relacionamentos e no mundo... Mas o Pix pode ser sério (risos). Se vacilar, faz um Pix para minha conta.

Cacau Protásio

Para Deborah Secco, o principal objetivo do programa é reconhecer que há uma defasagem de direitos. Além disso, ele deixa diversas mensagens: "Apoie mulheres, contrate mulheres, faça amizade, converse, fofoque. Denuncie", diz trecho do roteiro.

A mudança é o reconhecimento de que precisamos mexer nisso. Ainda é muito desigual, ainda é muito injusto e mais difícil para nós, mulheres. Quando jogamos luz nesse tema, fazemos com que pessoas que não enxergam ou não entendem o tamanho dessa diferença consigam olhar com outros olhos para entender e sentir como nós, mulheres, vivemos e sentimos.

Deborah Secco

Já Marisa Orth pondera que o programa ajuda as mulheres que estão em casa a verem que podem se unir. "[Saber] que existe uma preocupação, que as mulheres estão se organizando, não é só ela que está sentindo isso ou aquilo. Pode ser que dê um clique na cabeça de alguma mulher: 'Olha, não sou só eu que penso isso'. 'Olha, existe um movimento'."

O especial faz um alerta para as mulheres não se calarem mais: "Abre a boca, Magda. Chegou a hora de botar a boca no mundo". O trecho faz alusão ao bordão "Cala a boca, Magda" do humorístico "Sai de Baixo", no qual Marisa Orth fez sucesso nos anos 1990.

Bastidores

As três apresentadoras mostraram entrosamento nos bastidores da gravação e apoiavam umas às outras. "Estamos indo bem. Próximo programa é nosso. Joga pro universo", brincou Cacau Protásio a Deborah Secco após gravarem uma cena juntas. "Estou a cara da Elza Soares gordinha com esse cabelo", disparou Cacau em outro intervalo, levando a equipe aos risos.

Já Marisa elogiou a cantoria de Deborah, que se empolgou ao ouvir "Vaca Profana", música que faz parte da trilha do especial. "Você pode fazer musical", disse ela. "Que honra ouvir isso de você", agradeceu Deborah.

Seguindo o mesmo formato do Falas Femininas, estão previstos ainda, ao longo do ano, os especiais Falas da Terra, Falas de Orgulho, Falas de Acesso, Falas da Vida e Falas Negras.

Falas Femininas é escrito por Bruna Trindade, Carolina Warchavsky, Clara Anastácia, Flávia Boggio, Luciana Fregolente e Veronica Debom, com roteiro final de Veronica Debom. O especial tem direção de Nathalia Ribas, direção artística de Matheus Malafaia, produção de Silvana Feu, produção executiva de Claudio Dager e direção de gênero de Patricia Pedrosa.