Enquete UOL BBB 25: rejeição surpreende e sister tem quase 60% dos votos

O oitavo paredão do Big Brother Brasil traz uma participante com alto índice de rejeição, sendo a principal candidata a deixar o jogo. Aline, Thamiris e Vinícius estão na berlinda e dependem da preferência do público para seguir no reality show da TV Globo.

Parcial da Enquete UOL BBB 25

De acordo com a enquete UOL, Thamiris é a mais cotada para a eliminação. A sister acumulava 57,32% dos votos na parcial colhida ao meio dia desta segunda-feira (10)

A disputa segue acirrada com Aline, que aparece logo atrás. A policial militar registra 36,5% da votação.

Já Vinícius tem um cenário mais tranquilo até o momento. O brother aparece com apenas 6,17% dos votos para sair.

O participante eliminado será anunciado amanhã à noite, durante a exibição do programa na Globo. Vote abaixo!