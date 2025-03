Enquete BBB 25: veja parcial atualizada com números do oitavo paredão

O oitavo paredão do Big Brother Brasil continua movimentando as torcidas para ver quem seguirá na disputa pelo prêmio do reality show da Globo. Aline, Thamiris e Vinícius estão na berlinda.

O que diz a enquete

O panorama de hoje apontou Thamiris como favorita para deixar o programa. A carioca liderou a pesquisa no decorrer da segunda-feira e, na parcial de 17h33, ficou com 60,97% dos votos.

A disputa de Thamiris tem sido com Aline. A baiana, no entanto, somou 33,72% na nova parcial.

O cenário é mais confortável para Vinícius. O brother somou apenas 5,31% e não aparenta ser um dos alvos no 8º paredão.

O participante eliminado será conhecido amanhã. O anúncio acontece durante a exibição do reality show na TV Globo, previsto para as 22h25, segundo a programação da emissora.