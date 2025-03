Enquete BBB 25: Sister dispara na parcial como favorita para deixar reality

Aline, Thamiris e Vinícius se enfrentam no Paredão da semana no BBB 25 (Globo), que será definido amanhã.

O que aconteceu

Na parcial das 5h30, Thamiris seguia na frente para ser eliminada. A carioca acumulava 50,33% dos votos.

Logo atrás estava Aline. A baiana tinha 42,01% das intenções de voto.

Sem grandes riscos, Vinícius (o par de Aline no jogo) estava em terceiro lugar na votação. O brother acumulava apenas 7,66%.

O mais votado será eliminado amanhã, na edição ao vivo do BBB 25 (Globo).

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 100423 votos 40,00% Aline 52,68% Thamiris 7,33% Vinícius

