Dois atores são baleados em filmagem após serem confundidos com criminosos

Dois atores foram baleados por policiais militares, no domingo (9), durante a gravação de um filme no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

O que aconteceu

Polícia diz que agentes se depararam com cerca de dez indivíduos portando armas e, por isso, foram efetuados os disparos contra o grupo. Um homem foi alcançado e detido, sendo encontradas com ele duas réplicas de pistola —sem a devida identificação.

Aos agentes, o homem informou que participava de uma filmagem nas imediações, a qual não era de conhecimento da polícia, sendo localizado um total de 25 réplicas de armas de fogo, como pistolas, submetralhadoras, fuzis e carregadores, além de um rádio comunicador. PM, em nota enviada a Splash

Atores foram encaminhados para o HGE (Hospital Geral do Estado), onde receberam atendimento médico. Já o homem abordado e o material apreendido foram encaminhados para registro de ocorrência na Polícia Civil.

Procurada por Splash, a Polícia Civil não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Rodrigo Batista, diretor do grupo Fatos de Favela, responsável pelo filme, se manifestou por meio de vídeo publicado no Instagram. De acordo com o diretor, os policiais chegaram no local após o grupo finalizar a gravação e retirar os banners que sinalizavam a filmagem.