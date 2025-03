DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agressão contra ex-mulher

O Tribunal de Justiça do Ceará condenou Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, a oito meses de prisão por agressão contra a ex-esposa, Pâmella Holanda, em 2021.

O que aconteceu

Sentença foi proferida pela Vara Única Criminal de Eusébio, na última quinta-feira (6). Ele foi considerado culpado por agredir a então companheira, em 2 de julho de 2021.

Ministério Público do Ceará pediu à Justiça estadual que aumente a pena de Ivis. A promotoria pediu ao Tribunal que aplique uma "pena mais severa" ao DJ "considerando as circunstâncias do caso".

DJ Ivis e Pâmella teriam, supostamente, se reconciliado e reatado a relação. Para o Ministério Público cearense, no entanto, isso não impede que o produtor musical seja responsabilizado pelo crime de violência doméstica.

Splash não conseguiu contato com a defesa de DJ Ivis. A reportagem procurou a assessoria de Pâmela para pedir posicionamento. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Em seu perfil no Instagram, DJ Ivis postou que está em viagem à Jerusalém, em Israel. O produtor compartilhou fotos em oração e ao lado da família, inclusive a filha, Mel.

Relembre o caso

DJ Ivis foi preso em julho de 2021 após vídeos em que ele aparece agredindo Pâmella serem divulgados na imprensa. O produtor musical ficou três meses preso e foi solto em outubro do mesmo ano. Em setembro, a Justiça do estado do Ceará aceitou a denúncia do MPCE (Ministério Público do Ceará), e o artista se tornou réu por lesão corporal e ameaça — com circunstância agravante. Agora, ele foi sentenciado.

Rumores sobre possível reconciliação do casal surgiram em outubro do ano passado. Na ocasião, Pâmella e Ivis surgiram juntos na ocasião do aniversário de 4 anos da filha deles, Mel. Posteriormente, ela negou que eles tivessem reatado, mas ressaltou que os dois mantinham uma "relação muito boa" por causa da criança.

Na semana passada, Ivis e Pâmella foram vistos juntos novamente, dessa vez em viagem por Paris, na França. Até o momento, ela não se manifestou sobre a suposta reconciliação, nem sobre a condenação do DJ.