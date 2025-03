De beijo a conflito: Como Aline e Thamiris se tornaram rivais no BBB 25

A relação de Aline, 32, e Thamiris, 33, se transformou completamente após algumas semanas de confinamento no BBB 25.

O que aconteceu

Desde o começo do programa, as sisters mantinham uma boa relação. Além de dividirem algumas conversas sobre jogo, as duas ainda compartilhavam brincadeiras e desabafos.

Em uma das festas, Aline chegou a beijar Thamiris — momento que teve grande repercussão entre os confinados. Mesmo que a ex-policial militar estivesse em uma relação com Diego Almeida, as duas engataram uma brincadeira de que tinha se tornado namoradas.

Porém, com o passar dos dias e das dinâmicas, o que era amizade se transformou em uma das maiores rivalidades da temporada. Em poucos dias, a relação das duas se transformou completamente.

Após a eliminação de Camilla, Thamiris pegou R$ 60 mil do prêmio final e impôs que Guilherme e Vinícius vivessem fora da casa por um tempo indeterminado. A escolha do promotor de eventos fez com que Aline ficasse revoltada com a nutricionista, visto que Vinícius nutria um grande carinho pela carioca.

Logo após apontar os nomes dos brothers, Thamiris foi confrontada por Aline, que questionou os motivos da sister. A nutricionista garantiu que não imaginava o teor da consequência, mas a baiana rebateu: "Mas consequência já fala: consequência é algo ruim. Nada aqui é para ser bom".

Durante a festa da líder Vitória, a carioca comentou que não entendeu a reação de Aline. "Ela tava falando como se fosse um absurdo, porque é uma pessoa que não vota em mim, sendo que falei pra ela que precisavas colocar alguém", afirmou para atriz.

O assunto seguiu rendendo ao longo de toda noite, com muitos brothers criticando a atitude da ex-policial militar. Para muitos, a sister queria mandar no jogo dos outros, ao questionar frequentemente a escolha dos participantes.

Ela sempre tá questionando, sempre entra às vezes em coisas que ela não tem tanto a ver... A opinião dela tem que ser a opinião dela Eva

No dia seguinte, Aline continuou criticando a postura de Thamiris. Além de se afastar da sister, apontou que ela era fiel à pessoas que não eram recíprocas com ela.

Ela não tava no VIP deles dois [dos gêmeos]. Depois ainda foi alvo de um deles. Em que momento ela era mais próxima deles do que de Vinícius pra botar ele na dinâmica? Porque o que você tentou me dizer ontem foi que ela já era mais próxima dos meninos, e que eles já eram prioridades pra ela. Eu não sei em que momento, porque ela nunca foi prioridade de nenhum deles.

Admitindo que tinha um carinho por Thamiris, Aline garantiu que estava decepcionada com as escolhas da sister, garantindo que ela havia se tornado uma opção. "Era uma pessoa que passava longe do meu radar e não cogitava Thamiris sob hipótese nenhuma. Ela deu um pulo absurdo no quesito voto!".

Após esse desentendimento, a situação entre as duas piorou cada vez mais. Além da baiana acusar a carioca de se omitir quando João Gabriel gritou com ela, cada nova interação entre as duas se transformava em discussão.

Ontem, ao ser a participante mais votada da casa, a nutricionista puxou a ex-policial militar para a berlinda. Desta forma, no oitavo Paredão da temporada, se enfrentam Aline, Thamiris e Vinícius — indicado pelo líder Maike.

